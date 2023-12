Klanten van Ziggo kunnen tot en met 7 januari 2024 kijken naar 25 gratis films van Pathé Thuis.

Kijkcadeau

In de feestmaand december trakteert Ziggo haar klanten met 25 gratis films. De films zijn onderdeel van Pathé Thuis en zijn te bekijken via de Mediabox Next en Mediabox Next Mini. Het gaat onder andere om de films Boxing Day, Little Women, Jumanji: The Next Level, Hotel Sinestra, The Father, Peppermint en The Family Man.

Kijken

De films zijn te bekijken via de Mediabox Next en Mediabox Next Mini van Ziggo. Kies op deze ontvanger op het onderdeel ‘Entertainment’. Daar zie je het speciale Kijkcadeau-menu.

Gratis tv-zenders

Naast de gratis films biedt Ziggo in de maand december ook een aantal televisiezenders gratis aan die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend televisiepakket. Het gaat onder andere om 192TV en TV Oranje.

