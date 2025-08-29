Vanaf maandag 1 september is Radio 8FM weer te horen in de ether in Noord-Brabant en Limburg. Willem Doreleijers maakt onderdeel uit van de programmering van de herboren radiozender.

Terugkeer

Vanaf maandag 1 september keert het radiostation Radio 8FM terug op de FM en DAB+ in Noord-Brabant en Limburg. De radiozender neemt de frequenties in gebruik waarop momenteel nog Radio 10 Brabant is te horen. Het station keert terug in Noord-Brabant op de vertrouwde frequenties van FM-kavel B21 en zal daarmee nagenoeg overal in Brabant dekking hebben. Via DAB+ zal de radiozender te horen zijn in Noord-Brabant en Limburg.

Willem Doreleijers

Willem Doreleijers, voorheen te horen op Radio Veronica, gaat elke werkdag de ochtendshow presenteren tussen 7 uur en half 10. “Daarmee keert hij, met een bak aan ervaring voor landelijke en niet-landelijke radiostations, terug op de plek waar het voor hem 25 jaar geleden allemaal begon“, aldus een persbericht van de radiozender. In het weekend is Doreleijers te horen op Rivierenland Radio.

Ben Liebrand

Elke vijdagmiddag zorgt Ben Liebrand ervoor dat de luisteraars van Radio 8FM het weekend goed inluiden. Van 17u tot 18u hoor je Ben Liebrand In The Mix op Radio 8FM. “Dat betekent dat Brabant elk week begint met een feestje, gemixt door één van de beste DJ’s van Nederland“, aldus het persbericht.

80 Euro

Meteen in de eerste week biedt Radio 8FM Brabanders de makkelijkste manier om 80 euro te verdienen. Door Radio 8FM weer op voorkeuze op de autoradio te zetten kunnen luisteraars elke dag kans maken op 80 euro cash.

De website van de nieuwe radiozender vind je per 1 september hier.