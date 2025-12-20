DJ Ben Liebrand, bekend van onder andere ‘In The Mix’ en de jaarlijkse ‘Grand Mix’, zal wekelijks een uur lang een mix programma gaan verzorgen op Grand Prix Radio.

Come-back

Liebrand maakt zijn radiocomeback op 31 december om 18.00 met de traditionele Grand Mix. Daarnaast is de Nederlandse dj en producer voortaan elke vrijdag op de radiozender te horen met een mini-mix in het programma can Rick van Velthuysen. Met de komst van Ben Liebrand versterkt Grand Prix Radio haar radioprogrammering.

Carrière

De radiocarrière van Ben Liebrand begon bij Radio Veronica, waar hij al snel uitgroeide tot een bepalende naam. Later was hij onder meer ook te horen was op Radio 10. Tegenwoordig woont Liebrand in Canada. Naast zijn werk op de radio bouwde Liebrand een succesvolle carrière op als producer en remixer. Hij werkte onder meer samen met internationale artiesten als Phil Collins en Salt-N-Pepa, en zijn remixes vonden wereldwijd hun weg naar de hitlijsten. Zijn technische precisie en mix-stijl legden de basis voor de moderne dj-cultuur zoals we deze vandaag de dag kennen.

Meerdere gevestigde namen

Volgens Grand Prix Radio past de samenwerking binnen de ambitie om door te groeien naar een volwaardige sportradiozender met ruimte voor entertainment. Eerder versterkte het station zich al met bekende radiomakers als Marcel de Vries, Rob van Someren en Rick van Velthuysen, die allen eerder een RadioRing wonnen.

Grand Prix Radio ontvang je in heel Nederland via DAB+, online via de app, op tv via Ziggo of KPN en in de Randstad op 97.6 FM. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.