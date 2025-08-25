Rick van Velthuysen is vanaf 1 september te horen op Grand Prix Radio. De DJ is elke werkdag te horen tussen 16.00 en 18.00 uur op de radiozender.

Start

Grand Prix Radio is vanaf maandag 1 september in een groot deel van de Randstad te beluisteren via de FM. De radiozender gaat uitzenden via de etherfrequentie 97,6 MHz. Daarnaast blijft de radiozender landelijk te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet. Eerder al waren Marcel de Vries en Rob van Someren toegevoegd aan het DJ-team van de radiozender.

“Juiste moment”

Volgens nieuwe managing director René Oosterman is dit hét juiste moment om Rick aan boord te halen: “Rick heeft een enorme staat van dienst met een grote fanbase. Hij is bij uitstek geschikt om Grand Prix Radio verder te laten groeien en luisteraars te entertainen onderweg naar huis in de spits”, aldus Oosterman in een persbericht.

“Positieve vibe”

Rick van Velthuysen: “Bij en rondom Grand Prix Radio hangt een positieve vibe en dat spreekt me enorm aan. Bovendien heb ik de vrijheid gekregen om ook elders radio te mogen maken en om dat vertrouwen te krijgen is bijzonder.”