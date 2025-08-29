Dit weekeinde vindt de Formule 1 Dutch Grand Prix plaats in Zandvoort. De race is zondag gratis te volgen via Viaplay TV via onder andere Ziggo, KPN en Odido.
Alle sessies live
Zodra op vrijdag de actie op de baan losbarst, zendt Viaplay vanaf Circuit Zandvoort drie dagen lang alle Formule 1-sessies live en gratis uit. Onder leiding van presentatrice Amber Brantsen en pitreporters Chiel van Koldenhoven en Tom Coronel wordt er met Formule 1-analisten Giedo van der Garde, Christijan Albers en Ho-Pin Tung uitgebreid vooruit- en terugblikt op elke sessie. In de avond blikt Rob Kamphues in de Formule 1-talkshow ‘Vrooooom’ terug op de dag, live vanuit de paddock van Circuit Zandvoort. Ook de races van de F1 Academy en de Porsche Supercup in het voorprogramma zijn live te volgen op Viaplay TV.
Kijken
Viaplay TV is te zien bij KPN op kanaal 51, Ziggo kanaal 13, Odido kanaal 13 en Delta op kanaal 22. De zender maakt onderdeel uit van het digitale basispakket.
“Hoogtepunt”
Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay: “De Dutch Grand Prix is het absolute hoogtepunt van het Nederlandse sportjaar en dat delen we graag met zoveel mogelijk liefhebbers op Viaplay TV. Van de eerste vrije training op vrijdag tot de race op zondag is elke Formule 1-sessie voor heel Nederland live en gratis te zien op het open TV-kanaal van Viaplay. Daaromheen trakteren we de kijker vanuit de pits, vanaf de tribune of middenin het Formule 1-paddock op uitgebreide analyses, sfeerverslagen, exclusieve interviews en het laatste nieuws. We zitten overal bovenop de actie, waardoor ook de thuisblijvers volop kunnen genieten van het gevecht om de zege.”
Schema
Het volledige Viaplay TV-tijdschema rondom de Dutch Grand Prix:
VRIJDAG 29 AUGUSTUS
12.00 uur: Eerste vrije training
15.30 uur: Tweede vrije training
19.25 uur: VROOOOOM
ZATERDAG 30 AUGUSTUS
11.00 uur: Derde vrije training
14.00 uur: Kwalificatie
19.25 uur: VROOOOOM
ZONDAG 31 AUGUSTUS
12.40 uur: Dutch Grand Prix 2025
19.25 uur: VROOOOOM: Formule 1 samenvatting
MAANDAG 1 SEPTEMBER
22.30 uur: Faster Food
WOENSDAG 3 SEPTEMBER
19.00 uur: In de Slipstream
