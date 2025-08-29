Dit weekeinde vindt de Formule 1 Dutch Grand Prix plaats in Zandvoort. De race is zondag gratis te volgen via Viaplay TV via onder andere Ziggo, KPN en Odido.

Alle sessies live

Zodra op vrijdag de actie op de baan losbarst, zendt Viaplay vanaf Circuit Zandvoort drie dagen lang alle Formule 1-sessies live en gratis uit. Onder leiding van presentatrice Amber Brantsen en pitreporters Chiel van Koldenhoven en Tom Coronel wordt er met Formule 1-analisten Giedo van der Garde, Christijan Albers en Ho-Pin Tung uitgebreid vooruit- en terugblikt op elke sessie. In de avond blikt Rob Kamphues in de Formule 1-talkshow ‘Vrooooom’ terug op de dag, live vanuit de paddock van Circuit Zandvoort. Ook de races van de F1 Academy en de Porsche Supercup in het voorprogramma zijn live te volgen op Viaplay TV.

Kijken

Viaplay TV is te zien bij KPN op kanaal 51, Ziggo kanaal 13, Odido kanaal 13 en Delta op kanaal 22. De zender maakt onderdeel uit van het digitale basispakket.

“Hoogtepunt”

Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay: “De Dutch Grand Prix is het absolute hoogtepunt van het Nederlandse sportjaar en dat delen we graag met zoveel mogelijk liefhebbers op Viaplay TV. Van de eerste vrije training op vrijdag tot de race op zondag is elke Formule 1-sessie voor heel Nederland live en gratis te zien op het open TV-kanaal van Viaplay. Daaromheen trakteren we de kijker vanuit de pits, vanaf de tribune of middenin het Formule 1-paddock op uitgebreide analyses, sfeerverslagen, exclusieve interviews en het laatste nieuws. We zitten overal bovenop de actie, waardoor ook de thuisblijvers volop kunnen genieten van het gevecht om de zege.”

Schema

Het volledige Viaplay TV-tijdschema rondom de Dutch Grand Prix:

VRIJDAG 29 AUGUSTUS

12.00 uur: Eerste vrije training

15.30 uur: Tweede vrije training

19.25 uur: VROOOOOM

ZATERDAG 30 AUGUSTUS

11.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur: Kwalificatie

19.25 uur: VROOOOOM

ZONDAG 31 AUGUSTUS

12.40 uur: Dutch Grand Prix 2025

19.25 uur: VROOOOOM: Formule 1 samenvatting

MAANDAG 1 SEPTEMBER

22.30 uur: Faster Food

WOENSDAG 3 SEPTEMBER

19.00 uur: In de Slipstream

Meer informatie via deze website.