Het WK Darts is dit jaar uitgebreid te volgen via Viaplay. Het toernooi in Alexandra Palace e Londen wordt gehouden van 11 december 2025 tot en met 3 januari 2026. De eerste en tweede ronde zijn gratis te zien via Viaplay TV.

33e editie

Het PDC World Darts Championship 2024 is de 33ste editie van het World Darts Championship, dat georganiseerd wordt door de Professional Darts Corporation (PDC). Het toernooi begint donderdag 11 december en wordt traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen. De finale wordt gespeeld op 3 januari 2026.

Darters

Aan het WK Darts van dartsbond PDC doen bekende darters mee. De nieuwe nummer 1 van de wereld, Luke The Nuke Littler, begint als topfavoriet en jaagt op een zeldzame back-to-back titel, iets wat niemand in bijna tien jaar gelukt is. Naast Luke Littler doen ook darters als Luke Humphries, Michael van Gerwen, Stephen Bunting, Jonny Clayton, Danny Noppert, James Wade en Chris Dobey mee. Dit jaar kent het toernooi maar liefst 128 deelnemers en wordt er totaal 5 miljoen aan Engelse ponden aan prijzengeld verdeeld.

Viaplay

Sinds 2022 heeft streamingsdienst Viaplay de rechten om de toernooien van de PDC uit te zenden in Nederland. De streamingdienst zendt alle wedstrijden live uit: het gaat hierbij om zowel de middagsessies als de avondsessies. De eerste en tweede ronde van het toernooi zijn ook te zien via Viaplay TV. Deze zender is bij veel aanbieders te zien in het digitale basispakket.

