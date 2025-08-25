De komende week staan Viaplay en Viaplay TV in het teken van de Formule 1 Dutch Grand Prix die komend weekeinde plaatsvindt.

Viaplay TV

Viaplay TV, het open TV-kanaal van Viaplay, staat vanaf vandaag, maandag 25 augustus, een week lang in het teken van de Formule 1. Van maandag tot en met donderdag wordt er eerst vier dagen warmgedraaid voor de Dutch Grand Prix, met onder meer speciale Zandvoort-afleveringen van Formule 1-talkshow ‘In de Slipstream’ en de Nederlandse TV- première van Anatomy of a Champion, een unieke docuserie over het leven van Max Verstappen. Deze programma’s zijn ook te volgen via de streamingdienst van Viaplay zelf.

Grand Prix

Komend weekend zijn ook alle Formule 1-sessies live inclusief de race op zondag te zien via Viaplay TV. Onder leiding van presentatrice Amber Brantsen en pitreporters Chiel van Koldenhoven en Tom Coronel wordt er met Formule 1-analisten Giedo van der Garde, Christijan Albers en Ho-Pin Tung uitgebreid vooruit- en terugblikt op elke sessie. In de avond blikt Rob Kamphues in de Formule 1-talkshow ‘Vrooooom’ terug op de dag, live vanuit de paddock van Circuit Zandvoort. Ook de races van de F1 Academy en de Porsche Supercup in het voorprogramma zijn live te volgen op Viaplay TV.

Kijken

Viaplay TV is te zien bij KPN op kanaal 51, Ziggo kanaal 13, Odido kanaal 13 en Delta op kanaal 22. De zender maakt onderdeel uit van het digitale basispakket. Meer informatie via deze website.