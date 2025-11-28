Tot en met 7 december vindt het WK darts plaats van de World Darts Federation (WDF) vanuit Lakeside. Het toernooi is live te volgen op YouTube.

WDF

Vanaf half december is het WK Darts van dartsbond PDC te zien maar tot en met 7 december speelt dartsbond WDF haar wereldkampioenschap. Het toernooi wordt gespeeld vanuit het bekende Lakeside Leisure Complex in Frimley Green. Onder andere de Nederlandse darters Jimmy van Schie, Corné Groeneveld, Lerena Rietbergen, Aileen de Graaf en Jeffrey Sparidaans doen mee aan het toernooi. De eerste wedstrijden worden vanavond, vrijdag 28 november, vanaf 20.00 uur gespeeld.

Kijken

Voorheen werd het WK Darts vanuit Lakeside uitgezonden door Eurosport. Maar het is de WDF dit jaar wederom niet gelukt om een partij te vinden die de wedstrijden gaat uitzenden. Daarom is het hele toernooi gratis te volgen op YouTube.

Meer informatie vind je hier.