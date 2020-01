WK Darts BDO met veel Nederlanders live te volgen via Eurosport

Vandaag begint het WK Darts van de dartsbond BDO in de ‘Indigo at the O2’ te Londen. Het evenement is in Nederland live te volgen via Eurosport.

BDO

Bij de dartsbond BDO zijn darters als Jelle Klaassen en Michael van Gerwen hun carrière begonnen. Zij spelen nu echter voor een andere dartsbond, de PDC (Professional Darts Corporation). Jarenlang werd dit WK gehouden in de Lakeside Country Club in Engeland. De organisatie heeft er nu voor gekozen om het evenement te houden in de Indigo-zaal van de O2 in Londen. Aan het WK van de BDO doen ook dit jaar veel Nederlanders mee.

Nederlanders

Voor Nederland komen dit jaar onder andere Wesley Harms, Richard Veenstra, Martijn Kleermaker, Willem Mandigers en Chris Landman uit. Het toernooi kent ook een WK voor vrouwen. Hier komen onder andere de Nederlanders Aileen de Graaf en Sharon Prins uit.

Eurosport

Het WK van de BDO is live te volgen via Eurosport.Vanavond beginnen de uitzendingen op Eurosport 1 rond 20.00 uur. Via de Eurosport Player is het toernooi al vanaf 14.00 uur te zien. Ook de overige avonden is er veel darts te zien op Eurosport 1. Alle wedstrijden zijn sowieso te volgen via de Eurosport Player.

Het toernooi duurt tot volgende week zondag. Informatie over het toernooi vind je hier.

