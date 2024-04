Vandaag is Viaplay TV gestart op het kanaal van SBS9. De zender is hierdoor bij alle grote aanbieders te zien in het digitale televisiepakket.

Aanbod

Talpa Network is een strategisch contentpartnership aangegaan met Viaplay Group. Per vandaag is op het kanaal waarop voorheen SBS9 uitzond de nieuwe zender Viaplay TV te zien. De zender biedt een greep uit het sportaanbod van de streamingdienst Viaplay. Zo zijn er onder andere registraties te zien van de Formule 1, voetbal uit de Premier League en Bundesliga en darts van de Professional Darts Corporation (PDC). De gezamenlijke intentie van Talpa Network en Viaplay Group is om het sportaanbod op Viaplay TV in de nabije toekomst te vergroten.

Waar te zien?

De zender is te zien bij alle grote aanbieders via het digitale televisiepakket. Een overzicht van de belangrijkste aanbieders:

Ziggo – kanaal 19 (Pakket TV Standard dus een smartcard van de aanbieder is nodig)

KPN – kanaal 19

Odido – kanaal 12

Youfone – kanaal 12

Delta – kanaal 19

Caiway – kanaal 19

NLZiet – kanaal 12

Programma dit weekeinde

Dit weekeinde is er zondag vanaf 13.00 uur een integrale herhaling van de Formule 1 van Grand Prix van Japan te zien via Viaplay TV. Zaterdag is om 15.55 uur de Premier League- wedstrijd Fulham – Newcastle United live te zien.