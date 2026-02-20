Viaplay Nederland en Grand Prix – Sportradio hebben hun samenwerking verlengd. De exclusieve Nederlandse radiorechten voor de Formule 1 zijn voor drie jaar vastgelegd bij Grand Prix – Sportradio. “Daarmee is de continuïteit van live Formule 1-verslaggeving op de radio tot en met het seizoen 2028 gegarandeerd”, aldus de radiozender op haar website.

Formule 1 live met Olav Mol en Jack Plooij

Dankzij de nieuwe overeenkomst kunnen we Nederlandse Formule 1-fans ook de komende drie jaar iedere vrije training, kwalificatie en race live volgen via Grand Prix – Sportradio met Olav Mol. De zender is te ontvangen via FM 97.6 in de Randstad, via DAB+ in heel Nederland en wereldwijd via de Grand Prix Radio-app en online streams.

Strategische samenwerking voor de lange termijn

Viaplay blijft het streamingplatform voor Formule 1 in Nederland, met live-uitzendingen, uitgebreide analyses en hoogwaardige producties in beeld. Grand Prix – Sportradio heeft live radioverslaggeving met Olav Mol en Jack Plooij, achtergrondprogramma’s en aanvullende content rondom de races, waaronder de wekelijkse populaire podcast F1 aan Tafel.

“Zit ons DNA”

Gerard Timmer, Head of Strategy & Content bij Grand Prix Radio: “Formule 1 en Grand Prix – Sportradio zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zit in ons DNA, ook nu wij ons verder ontwikkelen tot een volwaardige Sportradio. Dat we de radiorechten voor drie jaar hebben vastgelegd, is een bekroning op het werk dat de afgelopen periode is verricht. Deze overeenkomst geeft ons de ruimte om verder te investeren in kwaliteit, innovatie en bereik. De fan staat centraal, en met deze samenwerking maken we die belofte waar.”