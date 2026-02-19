Grand Prix Radio heeft Gerard Timmer benoemd als Head of Strategy and Content. De voormalig algemeen directeur van de NOS en mede-oprichter van BNN treedt per direct toe tot het management van de zender. Dit bericht de radiozender op haar website.

“Ervaren mediabestuurder”

“Met de komst van Timmer haalt Grand Prix Radio een van de meest ervaren mediabestuurders van Nederland binnen. Hij stond samen met Bart de Graaff aan de basis van BNN en bekleedde in de jaren daarna diverse prominente functies, waaronder voorzitter van BNN, directeur tv-programmering bij de NPO en algemeen directeur van zowel BNNVARA als de NOS. Voor zijn bijdrage aan het medialandschap werd hij onderscheiden als Mediapersoon van het Jaar“, aldus de radiozender.

Verrijking

Gerard Timmer; “Ik kijk er enorm naar uit om mede vorm te geven aan de ontwikkeling van Grand Prix Radio naar een brede en volwaardige sportradiozender, met alle nieuwe vormen van audio, video en socials die daarbij horen. De audiomarkt is volop in ontwikkeling en nog steeds groeiende. Dat geldt ook voor de wereld van de sport. Het is exact die combinatie, sport en media die me ten diepste aanspreekt om hier met grote overtuiging in te stappen. Om de beleving van sport en de betekenis daarvan voor de luisteraar, maar ook voor de sport zelf nog groter te maken.”

Nieuw bloed

Eerder werd René Oosterman, voormalig omroepdirecteur bij RTL en SBS6, aangesteld als Managing Director en Head of Operations. In die rol is hij verantwoordelijk voor de operationele en organisatorische aansturing van de organisatie. Timmer zal zich richten op de strategische koers, contentontwikkeling en programmatische versterking van de zender.

Gerard Timmer treedt per direct toe tot de organisatie en zal actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling en positionering van Grand Prix Radio als hét audioplatform voor sport in Nederland.