Grand Prix Radio heeft per direct René Oosterman aangesteld als Managing Director. De radiozender is vanaf 1 september in een deel van de Randstad ook via de FM te beluisteren.

Sportradio

Het radiostation, dat zich op korte termijn zal transformeren tot Sportradio, versterkt met de komst van Oosterman de organisatie in aanloop naar de lancering op de FM-frequentie 97.6 in de Randstad per 1 september 2025. Oosterman is een zwaargewicht in de Nederlandse mediawereld. Hij was de afgelopen tien jaar zendermanager van SBS6 en bekleedde eerder leidinggevende functies bij RTL4, waar hij verantwoordelijk was voor RTL Sport en later als programmadirecteur van RTL4. Hij combineert zijn nieuwe functie bij Grand Prix Radio met zijn huidige adviserende rol binnen Talpa.

“Sportroots”

“Mijn carrière begon bij Studio Sport, waarna ik bij RTL de sportafdeling mocht opbouwen. Voor mij voelt deze stap als een terugkeer naar mijn sportroots. De combinatie van sport en media blijft mijn passie. Met Sportradio zetten we iets unieks neer: de eerste commerciële sportradiozender van Nederland, met content via 97.6 FM, DAB+, online en award winning podcast,” aldus Oosterman.

Sportradio richt zich op het brengen van entertainment, breed sportnieuws en -programma’s, met o.a. een focus op Formule 1 en voetbal, maar ook aandacht voor wielrennen, darts, schaatsen en tennis.