Rivierenland Radio breidt per aanstaande zaterdag, 15 maart, de weekendprogrammering uit met Willem Doreleijers en Francis Dix.

“Brede ervaring”

“Met hun brede ervaring bij onder andere Radio 8FM en Veronica brengen zij een frisse en dynamische sound naar het station“, aldus de radiozender in een persbericht. Elke zaterdag en zondag is Willem Doreleijers te horen van 12:00 tot 14:00 uur. Met een mix van muziek, entertainment en boeiende verhalen zorgt hij voor een energieke start van de middag. Vanaf 14:00 tot 16:00 uur neemt Francis Dix het over.

Patrick Vandergucht

Daarnaast introduceert Rivierenland Radio een extra ochtendsessie in het weekend. Patrick Vandergucht presenteert elke zaterdag en zondag van 07:00 tot 09:00 uur de River Wake-Up Show.

Luisteren

Rivierenland Radio is te ontvangen via DAB+ in een groot deel van Noord-Brabant en wereldwijd via Internet.