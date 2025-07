In september komt het radiostation Radio 8FM terug op de FM en DAB+ in Brabant. De radiozender neemt de frequenties in gebruik waarop momenteel nog Radio 10 Brabant is te horen.

“Rijk verleden”

Hiermee keert “een legendarisch station met een rijk verleden terug in het Nederlandse radiolandschap“, aldus TiDa B.V. in een persbericht. Vergunninghouder TiDa B.V., in het verleden ook al de partij achter het station, gaat Radio 8FM uitzenden. Het station keert terug in Brabant op de vertrouwde frequenties van FM-kavel B21 en zal daarmee nagenoeg overal in Brabant dekking hebben. Het station wordt gedragen door een team van mensen met allemaal een Radio 8FM verleden.

“Niet vergeten”

TiDa-bestuurder Loek Janssen: ‘In de jaren dat Radio 8FM er niet was bleef ik tegen mensen aanlopen die het station misten en het graag terug wilden hebben. Zowel luisteraars als adverteerders misten een echte Brabantse muziekzender waar ze zich thuis kunnen voelen. Ook bij mijzelf merkte ik dat het Radio 8FM vuurtje niet minder, maar juist steeds feller ging branden. Nu de kans er ligt grijp ik die, samen met het team, met beide handen aan“.

Muziek centraal

Radio 8FM is in de eerste plaats een muziekstation. Maar de radiozender wordt ook dé plek om te horen wat er in Brabant speelt, wat het weer en verkeer in de provincie doet en waar je leuke prijzen kunt winnen. “Al met al een one-stop-shop met alles wat Brabanders willen“, aldus het persbericht. Op een later moment wordt meer bekend gemaakt.