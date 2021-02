Radio JND breidt programmering uit met ochtendshow

Vanaf 1 maart breidt de regionale commerciële radiozender Radio JND haar programmering uit met een ochtendshow. Vanaf die datum is elke werkdag tussen 7.00 en 9.00 uur ‘Dé JND Ochtendshow: Wakker met Bakker’ te horen op de radiozender uit Noord-Brabant.

Willem Bakker

De ochtendshow wordt gepresenteerd door Willem Bakker. “Met deze nieuwe ochtendshow worden luisteraars dagelijks wakker gemaakt met de beste muziek, het laatste nieuws uit Brabant, prijzen en leuke spelletjes.“, aldus de radiozender in een persbericht.

“Verrijking”

“Wij gaan Brabanders vanaf 1 maart op een verrassende manier laten starten aan de werkdag. Deze nieuwe ochtendshow is een verrijking voor onze programmering. We zijn erg blij met Willem op dit belangrijke tijdstip ”, aldus Tom Molenberg directeur Radio JND.

Jubileum

Radio JND bestaat op 1 maart 5 jaar, en het radiostation is toe aan een volgende stap. De dag-programmering van het radiostation wordt hiermee uitgebreid, en het programma zorgt voor meer interactie met de luisteraars, aldus de radiozender.

Luisteren naar JND

Radio JND is in heel Brabant te beluisteren via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.