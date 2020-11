Regionale omroep Omroep Brabant gaat terug naar jaren 80

Bij de regionale omroep Omroep Brabant staan komende week de jaren 80 centraal. Er wordt de komende week alleen muziek uit de jaren tachtig gedraaid door de regionale omroep.

“Rijk decennium”

“Er is nauwelijks een rijker decennium te bedenken dan de jaren 80. Of het nu om legendarische uitvindingen als de walkman gaat of films als E.T. en Back to the future. En wat dacht je van al die fantastische muziek? Denk alleen maar aan een album als ‘Thriller’ van Michael Jackson of supersterren als Madonna, Prince en ons eigen Doe Maar. Je herbeleeft die iconische jaren 80 komende week op Omroep Brabant radio“, aldus de omroep op haar website.

Muziek

Tijdens ‘Het gevoel van de jaren 80’ draait de regionale omroep uit Noord-Brabant alleen maar muziek uit de jaren 80. Daarnaast haalt de omroep met luisteraars herinneringen op aan die tijd.

Prijzen

In het spelletje ‘Wazeetie, is het een eighty?’ wordt de kennis van de jaren 80 getest. Als hoofdprijs hebben we een echte retro draagbare radio-cassette-recorder. Maar dan wel helemaal van deze tijd want het apparaat heeft ook een usb-ingang.

Discotheek

Komende vrijdagavond kan je via Omroep Brabant nog één keer ouderwets naar de discotheek, maar dan vanuit je eigen woonkamer. Dj Ronny Balk draait dan vier uur lang de grootste disco-classics.

Top 40 van de jaren 80

De week wordt op zondagmiddag 29 november afgesloten met de Top 40 van de jaren 80. Je hoort dan de 40 allergrootste hits van het decennium.

Luisteren

Omroep Brabant is in de regio Noord-Brabant te beluisteren via FM en/of DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Sociale media: