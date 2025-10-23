Zaterdag 6 december gaat De Grootste Kerstboom in IJsselstein voor de 27e keer aan. De zendmast in IJsselstein wordt dan omgetoverd in een enorme kerstboom.

Week langer…

Op 6 december worden de lampen aan de Gerbrandytoren ‘aangezet’ zo bericht de stichting achter de grootste kerstboom op haar website. “Zo brandt de boom één week langer dan normaal”, vertelt Ghita van der Kraan, voorzitter van de stichting tegenover RTV Utrecht. Ook nieuw dit jaar is dat de ontsteking eerder op de avond plaatsvindt en daarna pas het feest. “Zo kunnen kinderen ook bij de ontsteking zijn.”

Begroting

De stichting is nog wel op zoek naar geld om de begroting voor dit jaar rond te krijgen. Om wat makkelijker aan het benodigde budget te komen, wordt er vanaf dit jaar ook merchandise verkocht. Mokken met de kerstboom erop, de Gerbrandytoren als kerstbal en zelfs op de toren geïnspireerde wijn. “Het komt allemaal toe aan de stichting”, zegt Van der Kraan.

Meer informatie via de website van de Grootste Kerstboom.