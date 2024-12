De Grootste Kerstboom, de zendmast te IJsselstein, is ook dit jaar weer live te volgen via Internet. De kerstboom is tot 6 januari 2025 te bewonderen.

Livestream

Afgelopen zaterdag is De Grootste Kerstboom voor de 26e keer ontstoken. De zendmast in IJsselstein is weer omgetoverd in een enorme kerstboom. “De boom is ook dit jaar gedurende de hele brandperiode online te bekijken dankzij een livestream, mogelijk gemaakt door de Stichting Hobbyscoop. In 2017, toen de bliksem ik de lampen sloeg, hielpen de vrijwilligers van deze stichting, die doorgaans bekend staat als Hobbyscoop, ons al met de realisatie van de alternatieve kerstboom“, aldus de stichting achter de kerstboom op haar website.

220 meter

De livestream is 2017 jaarlijks te bekijken. Eén van de camera’s bevindt zich op een hoogte van 220 meter aan de Gerbrandyoren. Verder is er een afwisselend beeld die De Grootste Kerstboom in beeld brengt, afgewisseld met indrukwekkende beelden vanuit de Gerbrandytoren. De livestream vind je hier.