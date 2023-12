De Grootste Kerstboom, de zendmast te IJsselstein, is ook dit jaar weer live te volgen via Internet. De kerstboom is tot en met zaterdag 6 januari 2024 te bewonderen.

Ontsteking

Afgelopen zaterdag is De Grootste Kerstboom middels een speciaal feestprogramma voor de 25e keer ontstoken. Er waren in IJsselstein optredens van Vrouwe IJsselstein Swingt, Dennis Baars en DJ Patjoo.

Stichting Hobbyscoop

De Grootste Kerstboom is ook dit jaar gedurende de hele brandperiode online te bekijken dankzij een livestream, mogelijk gemaakt door de Stichting Hobbyscoop. “In 2017, toen de bliksem ik de lampen sloeg, hielpen de vrijwilligers van deze stichting, die doorgaans bekend staat als Hobbyscoop, ons al met de realisatie van de alternatieve kerstboom. Vervolgens werkten we in 2018 nauw samen om een geheel nieuwe verlichting te realiseren“, aldus de stichting achter De Grootste Kerstboom op haar website.

Livestream

Ook dit jaar verzorgd Stichting Hobbyscoop weer een livestream. Eén van de camera’s bevindt zich op een hoogte van 220 meter aan de Gerbrandyoren. Het hele plaatje van de boom wordt verzorgd door een camera die dit jaar op een nieuwe locatie is geplaatst: het pand van JB Keramiek aan de Edisonweg. Kijken kan via deze link.