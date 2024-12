Zaterdag 7 december gaat De Grootste Kerstboom in IJsselstein voor de 26e keer aan. De zendmast in IJsselstein wordt dan omgetoverd in een enorme kerstboom.

Groot feest

Zaterdag 7 december is het groot feest in IJsselstein. Vanaf 19.00 uur treden artiesten op. De bekende naam is dit jaar ‘We want Abba’. De nieuwste Disco Dance act met de songs van de vermaarde Zweedse popgroep ABBA. Én als hoogtepunt van het programma: Met elkaar aftellen om De Grootste Kerstboom te ontsteken.

Duurzaam

Nieuwe duurzame schijnwerpers op de stam en de piek van de boom zetten de zendmast vanaf zaterdag vier weken lang nog mooier in het licht dan voorgaande jaren. Ghita van der Kraan, voorzitter van het bestuur: “Onze grote wens was de verlichting van de piek- en voetverlichting van De Grootste Kerstboom te vervangen. Ons streven is de kerstboom zo energiezuinig mogelijk te verlichten. De oude halogeen lampen verbruiken meer stroom dan moderne duurzame led-armaturen. Dit vraagt echter een grote investering.Dit voorjaar hebben we de nieuwe schijnwerpers getest en vervolgens de aankoop gedaan. En ik kan alle IJsselsteiners verzekeren: het is prachtig!”

Meer informatie via de website van de Grootste Kerstboom.