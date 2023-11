Zaterdag 9 december gaat De Grootste Kerstboom in IJsselstein voor de 25ste keer aan. De zendmast in IJsselstein wordt dan omgetoverd in een enorme kerstboom.

Extra feestelijk

Omdat het de 25e keer is dat de zendmast van IJsselstein wordt omgetoverd tot kerstboom is het feest rond de ontsteking extra feestelijk. Het programma gaat om zes uur ’s avonds van start met optredens van Vrouwe IJsselstein Swingt en de eveneens uit IJsselstein afkomstige Dennis Baars en DJ Patjoo. Voorafgaand aan de officiële ontsteking betreedt Berget Lewis het podium. Berget Lewis speelt ook een rol bij het ontsteken van De Grootste Kerstboom, om kwart voor acht, en vervolgt daarna haar optreden. De presentatie is in handen van Grootste Kerstboom fan DJ Silvan Stoet.

Hijsklus geklaard

Inmiddels zijn de 120 energiezuinige Osram HQL-ledlampen in de Gerbrandytoren gehesen. “Professionals van VolkerWessels Telecom en Ampco Flashlight Rental hebben deze klus geklaard, geholpen door een groep enthousiaste vrijwilligers“, aldus de organisatie in een persbericht.

Sinds 1992

In 1992 onderging de Gerbrandytoren voor het eerst een Kerst-metamorfose. In de afgelopen ruim dertig jaar kon de boom af en toe niet aan vanwege technische of financiële redenen. Zo was er in 2017 een blikseminslag die het hele systeem platlegde. De boom brandt dit jaar continu van zaterdag 9 december 2023 tot en met Driekoningen, zaterdag 6 januari 2024.

Meer informatie via deze website.