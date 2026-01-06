In januari is Animal Planet de televisiezender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Animal Planet

In januari is Animal Planet de zogenaamde Zender van de Maand bij aanbieder KPN “Animal Planet is er voor de liefhebbers van dieren en de natuur. Als kijker lees je over het hele dierenrijk, van de allerkleinste insecten en liefste huisdieren, tot de meest gevreesde wilde roofdieren. Maar ook de relatie tussen mens en dier staat centraal. Zo worden er bijvoorbeeld dierenartsen en -psychologen tijdens hun werk gevolgd“, aldus de aanbieder op haar website.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand januari gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.