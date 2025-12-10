Streamingdienst CANAL+ komt volgend jaar met een nieuwe Nederlandse serie: Snoepjes. Snoepjes is een vierdelige true crime-documentaire met bekentenissen van Brabants grootste XTC-bazen.

XTC

In de vierdelige documentaire-serie Snoepjes wordt het verhaal ontrafelt over het succes van Nederlands bekendste export-product: xtc. In deze serie zijn bekentenissen van de grootse spelers te zien die jarenlang succesvol zijn in deze miljardenindustrie. Zij vertellen hoe het mogelijk is dat Brabant zich wereldwijd op de kaart kon zetten. Snoepjes is gemaakt door Emmy- en BAFTA-winnaar Joost van der Valk en bestsellerauteur en crimejournalist Jens Olde Kalter en geproduceerd door Signal Stream. Snoepjes is vanaf het voorjaar van 2026 exclusief te streamen bij CANAL+ en te zien op CANAL+ Action.

Snoepjes

Snoepjes is een vierdelige docu-serie over de wereldwijde opmars van Nederlandse xtc en de echte verhalen van de kingpins die zich in dit milieu begeven. De serie onthult hoe Brabant het kloppend hart werd van de productie en hoe de pillen hun weg vonden naar dancefeesten, van Melbourne tot Tel Aviv.

Tweede Nederlandse serie

Deze docuserie is de tweede Nederlandse productie die door CANAL+ Nederland wordt uitgebracht sinds de succesvolle dramaserie Een van ons. De serie, geïnspireerd op de moord op Marianne Vaatstra, sleepte bij de Gouden Kalveren zowel de prijs voor Beste Acteur als voor Beste Regie in de wacht. Na Een van ons zet CANAL+ met Snoepjes opnieuw een stap in het ontwikkelen van kwalitatieve hoogwaardige content speciaal voor de Nederlandse kijker.