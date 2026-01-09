Komend weekend kan heel Nederland live op FilmBox zien hoe de grootste sterren uit films en series de rode loper betreden voor de Golden Globe Awards 2026. De prestigieuze uitreiking is exclusief te volgen in de nacht van zondag 11 op maandag 12 januari om 02.00 uur Nederlandse tijd. Om de feestelijke sfeer compleet te maken, zenden FilmBox, CANAL+ Action en Film1 prijswaardige films uit rondom de 83ste Golden Globes.

Golden Globes, The Wrestler en Priscilla op FilmBox

FilmBox zendt de live ceremonie op 12 januari 2026 van 02.00 tot 05.00 uur uit vanuit het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles, met als host Nikki Glaser. Voorafgaand aan de uitreiking brengt FilmBox op zondag 11 januari om 22.45 uur The Wrestler met Golden Globe-winnaar Mickey Rourke.

Een volledige herhaling van de Golden Globes-ceremonie volgt op maandag 12 januari om 20.30 uur. Later die avond vertoont FilmBox om 23.00 uur Priscilla, een intiem portret van Priscilla Presley van regisseur Sofia Coppola (Lost in Translation).

Golden Globes film-specials bij FilmBox, Film1 en CANAL+ Action

Kijkers van zowel FilmBox als Film1 Premiere en CANAL+ Action kunnen genieten van een speciale selectie films die eerder kans maakten op of een Golden Globe wonnen. Het gaat om The Last Showgirl (10 januari om 20.30 uur bij Film1 Premiere), Babygirl (10 januari om 22.00 uur bij Film1 Premiere), A Different Man (11 januari om 22.30 uur bij Film1 Premiere), Emilia Pèrez (11 januari om 22.05 uur bij CANAL+ Action), The Wrestler (11 januari om 22.45 uur op FilmBox) en Priscilla (12 januari om 23.00 uur op FilmBox)

Filmbox

De televisiezender Filmbox is te zien in het basispakket bij providers als Ziggo (kanaal 100), KPN (kanaal 50), Canal+ (kanaal 14) en Delta (kanaal 34). Meer informatie vind je hier.

Golden Globes on-demand bij CANAL+

Vanaf 13 januari 2026 is de volledige Golden Globes-show zonder onderbrekingen te streamen bij CANAL+, zodat kijkers alle glitter en glamour kunnen herbeleven wanneer het hen uitkomt.