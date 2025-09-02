In september is E! Entertainment de televisiezender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

E! Entertainment

“Op E! Entertainment zie je al het entertainmentnieuws uit Hollywood. Maar natuurlijk kan je ook de sappigste roddels verwachten en staat de zender bekend om hun live verslaggeving vanaf de rode loper bij grote awardshows als de Emmy’s”, aldus de aanbieder op haar website.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand september gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.