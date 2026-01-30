Het NPO Radio 2-programma Aan de Slag van Bart Arens heeft donderdagavond de 20e Gouden RadioRing voor Populairste Programma.

Gouden Radioring

De RadioRingen, publieksprijzen voor Nederlandse radioprogramma’s, zijn donderdagavond uitgereikt in Hilversum. Vanwege bezuinigingen op de publieke omroep was dit de laatste editie van de RadioRing, maar verschillende commerciële en publieke omroepen werken aan een opvolger.

Populairste Presentator

Uit handen van Claudia de Breij ontving Bart Arens ook de RadioRing voor Populairste Presentator. De presentator draagt de award op aan zijn vrouw Anneloes Arens, die hem volgens eigen zeggen altijd weer op het juiste pad weet te krijgen en zijn steun en toeverlaat is.

Beste Zender: NPO Radio 5

De Marconi Award voor Beste Zender gaat naar NPO Radio 5. Zendermanager Peter de Vries ontving de award uit handen van Veronica-dj Frank van het Hof. Het is de derde keer dat NPO Radio 5 deze prijs wint; eerder gebeurde dat in 2014 en 2021.

Gerwin Visser Award

De Gerwin Visser Award is bedoeld voor de mensen achter de schermen die radiomakers helpen magie te creëren: degene die je motiveert om leukere en betere radio te maken. De allereerste winnaar van de Gerwin Visser Award is Dion Posdijk van KINK FM. Dion Posdijk reageert zichtbaar geraakt: “Bedankt voor deze waardering. Ik ben ontzettend trots dat ik voor KINK werk.”

Floris Molenaar

Uit handen van Q-Music DJ Jorien Renkema ontving Floris Molenaar van Radio 538 de Marconi Award voor Aanstormend Talent. De prijs is bedoeld voor radiomakers die zich in korte tijd onderscheiden en laat zien dat Molenaar wordt gezien als een veelbelovende nieuwe stem op de radio.

De uitreiking kan hier worden teruggezien.