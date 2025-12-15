De NPO Radio 2 Top 2000 Award gaat dit jaar naar Suzan & Freek. Hun nummer Lichtje Branden is de hoogste nieuwe binnenkomer in de 27e editie van de NPO Radio 2 Top 2000. Lichtje Branden debuteert op plaats 33.

Schijnwerpers

Met de Top 2000 Award zet NPO Radio 2 Nederlandse artiesten extra in de schijnwerpers. Eerdere winnaars zijn Joost Klein, Maan en Goldband, De Dijk, Golden Earring, DI-RECT, Danny Vera en Davina Michelle. Suzan & Freek weten dit jaar met vijftien nummers (inclusief samenwerkingen) de lijst te behalen en dat is meer dan ooit. Vijf van de vijftien stonden er nooit eerder in.

Volledige lijst

De volledige Top 2000 is vandaag onthuld op NPO Radio 2 en online te bekijken op nporadio2.nl. De onlangs overleden René Karst debuteert in de Top 2000 met twee nummers: Atje Voor De Sfeer op 153 en Liever Te Dik In De Kist (een samenwerking met Stef Ekkel) op 306. Op de vierde plaats bij de hoogste binnenkomers staat Messy van Lola Young op 311 en Crazy Train van Ozzy Osbourne komt binnen op 357.

Eerbetoon aan overleden artiesten

De stemmers eren naast René Karst ook andere artiesten die het afgelopen jaar zijn overleden. Golden Earring (in juli overleed medeoprichter George Kooymans) weet met Radar Love voor de tweede keer de top 10 te behalen, op plek negen. Het aantal noteringen van de Haagse band groeit van twaalf vorig jaar naar zestien nu. Van Rob de Nijs, overleden in maart, stijgen alle nummers en Jan Klaassen De Trompetter (voor het laatst genoteerd in 2013) komt opnieuw binnen. Ook Gerard Cox, overleden in september, keert terug in de lijst met ‘T Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer, dat voor het laatst in 2012 in de Top 2000 stond.

Hofleveranciers

Queen is opnieuw de grootste hofleverancier (inclusief samenwerkingen) met 34 noteringen. ABBA, The Beatles en Coldplay delen de tweede plaats met ieder 24 nummers en de gedeelde derde plaats is voor Bruce Springsteen en David Bowie met ieder 22 tracks. Van eigen bodem voert BLØF de lijst aan met negentien nummers, gevolgd door Golden Earring(s) met zestien en André Hazes en Suzan & Freek met ieder vijftien.

Uitzending Top 2000

De uitzending van de Top 2000 begint op woensdag 24 december om 23.00 uur op NPO 3 met een spectaculaire show. Bekende artiesten brengen in het tv-programma De Openingsshow van de Top 2000 (AVROTROS) op geheel eigen wijze een uur lang een eerbetoon aan de lijst der lijsten. Aansluitend begint om 00.00 uur de uitzending van de lijst. Jeroen van Inkel start de nummer 2000 in: Run Like Hell van Pink Floyd. De nummer één is traditiegetrouw te horen op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling.

Top 2000 Café

Toegangsbewijzen voor het Top 2000 Café waren uitsluitend online verkrijgbaar en zijn inmiddels uitverkocht. Publiek kan tijdens de uitzending van de lijst via de site van NPO Radio 2 videobellen om via tv-schermen aanwezig te zijn in het Top 2000 Café.