Bohemian Rhapsody van Queen voert opnieuw de NPO Radio 2 Top 2000 aan. De klassieker, uitgebracht op 31 oktober 1975, bestaat vijftig jaar en stond de afgelopen maanden volop in de schijnwerpers vanwege dit jubileum. Bohemian Rhapsody is voor de 22e keer de nummer één van de lijst der lijsten.

Top 5

Piano Man van Billy Joel staat voor het eerst in de geschiedenis op de tweede plaats in de Top 2000. De hoogste notering tot nu toe was de derde plek, in 2018 en 2019. Hotel California van Eagles blijft stabiel op drie. Fix You van Coldplay daalt naar vier (vorig jaar twee). Roller Coaster van Danny Vera zakt één plaats, naar de vijfde plek.

Volledige lijst

De volledige lijst wordt maandag 15 december onthuld tussen 13.00 en 14.00 uur en is dan meteen te bekijken via nporadio2.nl. Dan vindt ook de uitreiking van de NPO Radio 2 Top 2000 Award plaats. Vanaf maandag 10 december 12.00 uur kunnen stemmers via staatieindetop2000.nl al zien of hun favorieten de lijst hebben gehaald.

Uitzending Top 2000

De uitzending van de Top 2000 begint op woensdag 24 december om 23.00 uur op NPO 3 met een spectaculaire show. Bekende artiesten brengen in het tv-programma De Openingsshow van de Top 2000 (AVROTROS) op geheel eigen wijze een uur lang een eerbetoon aan de lijst der lijsten. Artiesten als Guus Meeuwis, RONDÉ, DeWolff, Douwe Bob, The Indien, Floor Jansen, Miss Montreal, Zoë Livay, Claudia de Breij en Eloi Youssef zorgen samen voor een onvergetelijke start met indrukwekkende covers uit de Top 2000.

Kijken en luisteren

De 27e editie van de lijst der lijsten is te zien en te horen vanaf kerstavond 23.00 uur tot en met oudejaarsavond. De uitzending vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum is 24 uur per dag te volgen via NPO Radio 2, nporadio2.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3.