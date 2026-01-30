NPO Radio 2 staat vandaag, vrijdag 30 januari, in het teken van Golden Earring. De dj’s van NPO Radio 2 bedanken de hele dag samen met de luisteraars Nederlands meest legendarische rockband. Ook zendt NPO Radio 2 het laatste uur van de afscheidsconcerten live uit.

Muziek

Golden Earring groeide in ruim zestig jaar uit tot een band van wereldformaat, met klassiekers als Radar Love en Twilight Zone en legendarische liveoptredens in binnen- en buitenland. De shows in Ahoy zijn een eerbetoon aan hun muziek en aan George Kooymans. Elk programma op de radiozender begint vrijdag met een nummer van Golden Earring. Luisteraars kunnen hun favoriete Earring-song aanvragen via de NPO Luister-app.

Concerten

Met de bijzondere concertreeks Golden Earring – One Last Night wordt deze week in Rotterdam Ahoy afscheid genomen van Barry Hay, Cesar Zuiderwijk, Rinus Gerritsen en de vorig jaar overleden George Kooymans. Het laatste uur van die concerten is live te volgen op NPO Radio 2, van 21.30 tot circa 22.30 uur in het eenmalige programma Golden Earring Bedankt. Presentator Tim Op het Broek staat in Golden Earring Bedankt vanaf 20.00 uur uitgebreid stil bij de band, met herinneringen van luisteraars, verhalen van NPO Radio 2-dj’s, interviews met de gastartiesten die optreden tijdens de afscheidsconcerten én een interview met Golden Earring zelf.

Meer informatie via deze pagina. Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet.