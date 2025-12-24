Komende nacht om 0.00 uur gaat de NPO Radio 2 Top 2000 van start. De lijst der lijsten is te volgen via NPO Radio 2 en NPO 1 Extra.

27e editie

Bij NPO Radio 2 staat de periode vanaf 1e Kerstdag tot Nieuwjaarsdag traditiegetrouw in het teken van de Top 2000. Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december, wordt er om 0.00 uur gestart met de Top 2000 editie 2025. Dit is al weer de 27e editie.

Queen

Bohemian Rhapsody van Queen staat op de eerste plaats van de 27e editie van de lijst der lijsten. Het is de 22e keer dat het nummer de lijst aanvoert. Piano Man van Billy Joel staat voor het eerst in de geschiedenis op de tweede plaats in de Top 2000. De hoogste notering tot nu toe was de derde plek, in 2018 en 2019. Hotel California van Eagles blijft stabiel op drie. Fix You van Coldplay daalt naar vier (vorig jaar twee). Roller Coaster van Danny Vera zakt één plaats, naar de vijfde plek. De gehele lijst vind je hier.

Openingsshow

De uitzending van de Top 2000 begint op woensdag 24 december om 23.00 uur op NPO 3 met een spectaculaire show. Bekende artiesten brengen in het tv-programma De Openingsshow van de Top 2000 (AVROTROS) op geheel eigen wijze een uur lang een eerbetoon aan de lijst der lijsten. Artiesten als Guus Meeuwis, RONDÉ, DeWolff, Douwe Bob, The Indien, Floor Jansen, Miss Montreal, Zoë Livay, Claudia de Breij en Eloi Youssef zorgen samen voor een onvergetelijke start met indrukwekkende covers uit de Top 2000.

NPO Radio 2

Via de radio is de lijst op 25 december vanaf 0.00 uur te volgen via NPO Radio 2. Deze radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Daarnaast is de lijst uitgebreid te volgen via de website en app van de radiozender.

NPO 1 Extra

Via themazender NPO 1 Extra kan de Top 2000 ook worden gevolgd. Bij alle aanbieders is de themazender van de NPO te zien in het digitale basispakket via kanaal 81. NPO 1 Extra is ook live te volgen via Internet. In de nachtelijke uren zie je de tv-uitzending van de Top 2000 ook op NPO 3.

Meer informatie vind je via deze pagina.