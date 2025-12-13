Zaterdag is de kaartverkoop begonnen voor tot het Top 2000 Café in Beeld & Geluid te Hilversum. De tickets waren in korte tijd uitverkocht.

Top 2000

Bij de Top 2000, die vanaf 1e Kerstdag tot Oudejaarsdag wordt uitgezonden op NPO Radio 2, hoort ook het Top 2000 Café. Het Top 2000 Café is dit jaar 24/7 geopend van 25 t/m 31 december bij museum Beeld & Geluid te Hilversum.

Tickets

De kaartverkoop is zaterdagochtend om 10.00 uur begonnen via de website van Beeld & Geluid maar binnen korte tijd waren alle tickets voor de gehele openingsperiode van het café uitverkocht.

fanSALE

Een mogelijkheid is nog wel om tickets te kopen van kopers die toch verhinderd zijn. Dit gaat via fanSALE, het officiële doorverkoopplatform van Eventim. “Koop of verkoop geen tickets via andere (derde) partijen, ook niet wanneer de officiële website is uitverkocht. Eventim kan niet garanderen dat tickets van andere platforms geldig zijn en kan hiervoor geen ondersteuning bieden”, aldus NPO Radio 2.

Thuis volgen

De NPO Radio 2 Top 2000 is natuurlijk ook dit jaar weer thuis te volgen. Via de radio op NPO Radio 2 en via de televisie op NPO 1 Extra (kanaal 81 bij alle grote providers (tijdelijk) in het basispakket.