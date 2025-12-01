De stembussen voor de 27e editie van de NPO Radio 2 Top 2000 zijn weer geopend. Stemmers kunnen tot maandag 8 december 16.00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen via nporadio2.nl.

Stemfinaledag

Tijdens de Stemfinaledag op maandag 8 december wordt tussen 17.00 en 18.00 uur de top 10 bekendgemaakt van de “lijst der lijsten”. De hele lijst wordt onthuld op maandag 15 december.

Stembus

De ochtendshow van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte komt deze week elke werkdag (06.00 tot 09.00 uur) vanuit de Top 2000 Stembus en cafés in het land, met optredens van bekende artiesten. Daarna gaat de bus naar een plek elders in Nederland en presenteren Annemieke Schollaardt en Paul Rabbering (12.00 tot 16.00 uur). Op vrijdagmiddag wordt de Stembus overgedragen aan Emmely de Wilt en Daniël Lippens die in het weekend tussen 12.00 en 16.00 uur vanuit het land radio maken. Ook spelen ze dan ’s avonds twee keer de NPO Radio 2 Top 2000 Popquiz in café’s. Luisteraars zijn welkom bij de Stembus op de locaties.

Uitzending Top 2000

De uitzending van de Top 2000 begint op woensdag 24 december om 23.00 uur op NPO 3 met een spectaculaire show. Bekende artiesten brengen in het tv-programma De Openingsshow van de Top 2000 (AVROTROS) op geheel eigen wijze een uur lang een eerbetoon aan de lijst der lijsten. Artiesten als Guus Meeuwis, RONDÉ, DeWolff, Douwe Bob, The Indien, Floor Jansen, Miss Montreal, Zoë Livay, Claudia de Breij en Eloi Youssef zorgen samen voor een onvergetelijke start met indrukwekkende covers uit de Top 2000.

Top 2000 Café

Het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum is tijdens de uitzending van de lijst weer zeven dagen lang, 24 uur per dag fysiek en virtueel te bezoeken. De kaartverkoop voor live bezoek aan het Top 2000 Café start zaterdag 13 december om 10.00 uur via nporadio2.nl. Toegangsbewijzen zijn uitsluitend online verkrijgbaar. Publiek kan tijdens de uitzending van de lijst via de site van NPO Radio 2 met één druk op de knop videobellen om via tv-schermen aanwezig te zijn in het café.

