Per 3 maart aanstaande is radiozender CREAM beter te ontvangen in de digitale ether (DAB+). De radiozender meldt dit op haar website.

Ander netwerk

Radiozender CREAM is sinds februari vorig jaar te beluisteren via Internet en DAB+. Voor de uitzendingen wordt tot 3 maart aanstaande gebruik gemaakt van het DAB+-netwerk van aanbieder MTVNL. Per 3 maart aanstaande zal CREAM te horen zijn via het netwerk op kanaal 9C. Door gebruik te maken van dit netwerk zal de ontvangst van de radiozender “flink verbeteren”, aldus CREAM.

Verhuizing

De radiozender gaat gebruik maken van de capaciteit van radiozender KINK Distortion. KINK bericht op haar beurt dat deze radiozender gaat verhuizen van het netwerk op kanaal 9C naar het netwerk vanaf MTVNL (kanaal 7D). “De dekking van het MTVNL-netwerk is niet overal hetzelfde als die van 9C. In sommige regio’s kan de ontvangst juist verbeteren, in andere gebieden kan die iets veranderen. Ervaar je problemen met de ontvangst via DAB+, dan kun je altijd blijven luisteren via de KINK-app of via kink.nl”, aldus KINK op haar website.

Meer informatie over de aanstaande verhuizing via de website van CREAM en KINK.