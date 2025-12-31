Op woensdag 31 december sluit radiozender Hot Dance Radio het jaar af met de Hot Dance Hundred.

100 grootste hits van 2025

Van 17:00 tot 22:00 hoor je de 100 grootste hits van 2025 in de mix, vijf uur lang vol energie, herkenning en pure dance. “Tijdens de uitzending tellen we af van 100 naar 1 en hoor je in één aaneengesloten jaarmix welke tracks 2025 hebben bepaald. De Hot Dance Hundred is de langste jaarmix van Nederland, gepresenteerd door de Hot Dance Radio DJs en gemixt door Morrisman. We kunnen alvast één ding verklappen: 10% van de lijst bestaat uit de nummer 1 dj van de wereld”, aldus de radiozender in een persbericht.

Luisteren

De lijst, met uitzondering van de top 10, is hier te vinden. Vanaf 1 januari vind je de volledige lijst ook gemixt in de Hot Dance Radio app en via Spotify. Hot Dance Radio is in een groot gedeelte van Noord-Holland en Ibiza te ontvangen via DAB+, de app van de radiozender en hotdanceradio.nl.