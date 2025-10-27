Tot en met 7 november is de KINK 1500 te beluisteren op radiozender KINK. Daarnaast is de radiozender ook gestart met een nieuwe programmering.

KINK 1500

De KINK 1500 bevat de beste alternatieve tracks ooit gemaakt gekozen door de luisteraars van de radiozender. De lijst is de komende twee weken te beluisteren KINK. Vorig jaar bestond de top 10 uit grote namen als Pearl Jam met Black, Foo Fighters met Everlong, Muse met Knights of Cydonia, Linkin Park met The Emptiness Machine, The Cure met A Forest, Nothing But Thieves met Amsterdam, Nirvana met Smells Like Teen Spirit, Editors met Papillon, Metallica met Master of Puppets en Oasis met Champagne Supernova.

De KINK 1500 is niet alleen op de radio te volgen, maar dit jaar is er ook een speciale editie op vinyl en CD beschikbaar. Het verzamelalbum bevat de hoogtepunten van de lijst. Meer informatie vind je hier. Luisteren kan via DAB+, diverse digitale radiopakketten en Internet.

Nieuwe programmering

Met de start van de KINK 1500 gaat ook een nieuwe programmering in op de radiozender. Vanaf maandag 27 oktober hoor je KINK-dj Isabelle Brinkman iedere werkdag tussen 12.00 en 15.00 uur als vaste stem tijdens de lunch. Isabelle volgt dj Michiel Jurrjens op, die de overstap maakt naar de Haagse redactie van BNR Nieuwsradio als politiek verslaggever. Door de verhuizing van Isabelle naar haar nieuwe tijdstip veranderen er nog wat plekken in de KINK-programmering.

KINK-dj Jim Vorwald, die nu al te horen is op maandag- tot en met donderdagavond, neemt de vrijdagmiddag van 15:00 tot 18:00 uur over van Isabelle. In het weekend schuift Lisa Konings door naar de uren tussen 15:00 en 18:00, gevolgd door KINK-dj Larissa Postma die vanaf november elke zaterdag- en zondagavond van 18:00 tot 21:00 uur te horen zal zijn. Haar huidige plek, de late zondagavond van 21:00 tot middernacht is per november voor KINK-dj Diane Kok. Alle informatie vind je hier.