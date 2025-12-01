In de maand december geeft KPN elke dag een cadeau aan haar bestaande klanten met de Attentkalender.

Attentkalender

“We verrassen je met KPN Voor Jou iedere dag van december met de Attentkalender! Hierin vind je elke dag een nieuwe verrassing Je kan rekenen op leuke attenties, zoals cadeautjes, winacties en deals. Daarnaast helpt de kalender om in december extra attent te zijn en in verbinding te staan met de mensen om je heen.“, aldus de provider op haar website.

Gratis

Zo is de hele maand december de televisiezender 192TV te zien via het standaardpakket terwijl deze zender normaal onderdeel uitmaakt van een aanvullend pakket. De zender is te zien via kanaal 113. Daarnaast krijgen de abonnees met een mobiel abonnement van KPN in de maand december 5 GB aan data gratis.

Meer informatie via deze pagina.