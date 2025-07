Per vandaag zijn een groot aantal lokale omroepen in de regio West Noord-Brabant ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Uitbreiding

Per vandaag zijn de lokale omroepen BredaNU, Omroep SLOG (Geertruidenberg) Omroep Drimmelen, ORTS (Oosterhout), Radio Ruchpen en ZuidWest FM (o.a. Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert) te beluisteren in de digitale ether (DAB+) via kanaal 8C. Ook de commerciële radiozender Muziekstad is te beluisteren via dit netwerk.

“Belangrijke stap”

Voor Streekomroep ZuidWest is dit een belangrijke stap in de doorontwikkeling van het audio-aanbod. Radiomanager Pieter Hendriks noemt volledige dekking via DAB+ essentieel: “We willen bereikbaar zijn op alle relevante platformen en DAB+ is een belangrijk onderdeel.” Volgens hem is het bereik straks op niveau: “Lokale journalistiek verdient bereik. Dat hebben we nu ook digitaal stevig verankerd”, aldus Hendriks op de website van de streekomroep.

Groningen

Vorige week is ook de lokale omroep van Groningen (OOG) gestart met uitzendingen via DAB+. De omroep is in haar verzorgingsgebied te beluisteren via kanaal 5B.

Meer lokale omroepen…

Het is de bedoeling dat vanaf 1 september alle lokale omroepen die een vergunning hebben aangevraagd voor DAB+ hun uitzendingen zijn gestart.