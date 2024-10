Voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou maakt zaterdag 19 oktober zijn langverwachte rentree in de MMA. Ngannou vecht dan in de Professional Fighters League tegen Renan Ferreira. Dit wordt gezien als de ‘Battle of the Giants’. Het gevecht is live te zien voor abonnementhouders van het Algemeen Dagblad via de website van het AD.

Mediapartnership DPG Media

Het gevecht vindt plaatst in Riyadh in Saoedi-Arabië. Het evenement is vanaf 18.30 uur te zien via AD.nl. DPG Media, eigenaar van onder andere het Algemeen Dagblad, heeft een exclusief mediapartnership aangekondigd met de Professional Fighters League (PFL). Daarmee zijn alle topevents van de PFL voortaan exclusief te bekijken bij het Algemeen Dagblad. Dankzij deze samenwerking kan DPG Media de grootste PFL-gevechten aanbieden, inclusief de vijf belangrijkste franchises: PFL Super Fights, PFL Global League Season, Bellator en PFL Europe.

PFL

De PFL is een wereldwijde grootmacht in Mixed Martial Arts (MMA) en werkt aan de opbouw van een ‘Champions League van MMA.’ Alle grote PFL-evenementen zullen het komende jaar exclusief te zien zijn bij het Algemeen Dagblad.

