Televisiezender Museum TV is in de maand september gratis te zien in het digitale basispakket van aanbieder Odido. De zender is te zien via kanaal 18.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Museum TV

Museum TV is in september de zender van de maand bij Odido. “Dit is de eerste zender die helemaal in het teken staat van de beeldende kunst. Met tal van verschillende programma’s heeft de zender veel te bieden voor de kenner, maar dankzij de leuke en toegankelijke toon is het voor iedereen geschikt. Maak nu kennis met deze gevarieerde programma’s op kanaal 18.”, aldus de aanbieder. Meer informatie over de zender vind je hier.

Vanaf oktober is de zender weer te zien in een aanvullend pakket.