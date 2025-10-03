Televisiezender Nashville TV is in de maand oktober gratis te zien in het digitale basispakket van aanbieder Odido. De zender is te zien via kanaal 18.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Nashville TV

Nashville TV is in oktober de zender van de maand bij Odido. “Deze tv-zender richt zich op de liefhebbers van countrymuziek in de breedste zin van het woord. Je kan 24 uur genieten van non-stop countryclips van het allerhoogste niveau. Van hedendaagse muziek van Luke Bryan, Carrie Underwood, Brad Paisley, Blake Shelton en Garth Brooks tot classic country van Dolly Parton, Johnny Cash, Merle Haggard en Willie Nelson. En dat alles zonder vervelende reclameblokken. Ontdek deze zender nu op kanaal 18“, aldus de aanbieder.

Vanaf november is de zender weer te zien in een aanvullend pakket.