Het nieuwe jaar begint bij de NOS traditiegetrouw met het Nieuwjaarsconcert uit Wenen op NPO1. Voor het traditionele schansspringen uit Garmisch-Partenkirchen moet worden afgestemd op SBS6.

Nieuwjaarsconcert

Het nieuwe jaar wordt traditiegetrouw ingeluid met het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker met muziek van de Strauss-familie en tijdgenoten. Het wereldberoemde orkest staat voor het eerst onder leiding van de Canadees Yannick Nézet-Séguin, die tussen 2008 en 2018 de leiding had over het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het rechtstreekse commentaar is in handen van Margriet Vroomans. Het concert wordt ook uitgezonden bij andere publieke Europese omroepen zoals de VRT, BBC en ARD/ZDF. De uitzending begint om 11.15 uur.

NK Marathonschaatsen op kunstijs

Vanaf 14.00 uur is er op NPO 1 een rechtstreeks verslag vanuit Thialf te zien van de Nederlandse Kampioenschappen Marathonschaatsen op kunstijs. Eerst de vrouwen (14.00 uur) en dan de mannen (15.25 uur). De presentatie is in handen van Jeroen Stomphorst.

Schansspringen op SBS6

Op 1 januari wordt er sinds vorig jaar niet meer overgeschakeld door de NOS naar het skispringen Garmisch-Partenkirchen. Liefhebbers van het schansspringen kunnen wel terecht op SBS6. De uitzending begint om 13.50 uur op SBS6. De presentatie in handen van Evert ten Napel.