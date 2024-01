Het nieuwe jaar begint bij de NOS traditiegetrouw met het Nieuwjaarsconcert uit Wenen en het skispringen uit Garmisch-Partenkirchen. De uitzending op nieuwjaarsdag begint om 11.15 uur op NPO 1 bij de NOS. Ook is er een verslag van het NK Marathon op kunstijs.

Nieuwjaarsconcert

Het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker staat onder leiding van Christian Thielemann. De 64-jarige Duitse dirigent van de Staatskapelle Dresden stond op 1 januari 2019 ook al op de bok in de Gouden Zaal van de Musikverein in Wenen. De muziek van de Strauss-familie en tijdgenoten wordt uitgezonden in meer dan negentig landen en is bedoeld als boodschap van hoop, vriendschap en vrede. Margriet Vroomans geeft live commentaar. Het concert wordt ook uitgezonden bij andere publieke Europese omroepen zoals de VRT, BBC en ARD/ZDF.

Skispringen op Nieuwjaarsdag

Het eerste sportprogramma van het nieuwe jaar is zoals altijd het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen. Op 1 januari is de rechtstreekse uitzending van de tweede wedstrijd van het Vierschansentoernooi. Het commentaar is van Ayolt Kloosterboer. De uitzending start om 14.00 uur.

NK Marathon op kunstijs

Nieuwjaarsdag is er ook een grotendeels rechtstreeks verslag van de Nederlandse Kampioenschappen Marathonschaatsen op kunstijs te zien. Er wordt geschaatst op de Elfstedenbaan in Leeuwarden. Eerst komen de vrouwen in actie; daarna is het de beurt aan de mannen. De presentatie is in handen van Jeroen Stomphorst. Herbert Dijkstra en Erik Jan Kooiman leveren het commentaar. De uitzending begint rond 17.00 uur.

