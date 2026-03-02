In de maand maart is de televisiezender ONS de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Star Trek

De nostalgische televisie ONS brengt deze maand een eerbetoon aan een van de meest legendarische filmreeksen ooit: Star Trek. Vanaf 7 maart zie je elke zaterdagavond om 21:00 uur een van de originele speelfilms.

7 maart: Star Trek: The Motion Picture (1979)

14 maart: Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)

21 maart: Star Trek III: The Search for Spock (1984)

28 maart: Star Trek IV: The Voyage Home (1986)

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand maart gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.