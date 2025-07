In augustus is OUTtv de televisiezender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

OUTtv

“OUTtv is openminded en biedt internationaal succesvolle tv-programma’s, populaire series, award winning films en indrukwekkende documentaires. Daarnaast doet OUTtv verslag van nationale en internationale LHBTI-evenementen, filmfestivals, fashionshows, reizen en de lifestyle van de community“, aldus KPN in een persbericht. Deze maand zie je onder andere de tv-première van de Argentijnse film Horseplay op 16 augustus om 22.00 uur. Ook de serie Open to It is nieuw te zien bij OUTtv, over een homokoppel dat moet beslissen of ze een 3e persoon in hun relatie willen. Open to It is elke dinsdag op 21.45 uur te zien op OUTtv

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand augustus gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.