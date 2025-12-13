Radio 121 biedt net als voorgaande jaren de zekerheid dat er geen kerstmuziek gedraaid wordt op de radiozender de komende twee weken met de slogan ‘Gegarandeerd Geen Kerstmuziek op 121’.

“Teveel van het goede”

“Niet iedereen houdt van kerstmuziek en veel radio-luisteraars vinden de hoeveelheid kerstbellen op de zenders te veel van het goede”, vertelt 121-directeur en oud TROS-presentator Eddy Willemsen. “Elk jaar Mariah Carey en Wham! is voor veel mensen een overdosis en daarom doen wij het anders en garanderen we onze luisteraars dat we ons niet zullen bezondigen aan de kerstbellen”. De radiozender zet hiermee haar jaarlijkse traditie voort.

“Uniek alternatief”

Radio 121 is met deze campagne naar eigen zeggen ‘ een uniek alternatief’ voor veel stations waarop vanaf november vaak al de eerste kerstliedjes te horen zijn. “We hebben niets tegen kerstmuziek”, verduidelijkt Willemsen, “maar twee maanden kerstmuziek is voor ons en voor veel luisteraars een overkill. Tot nu was er geen keuze”, maar vanaf nu kun je dus op Radio 121 afstemmen als je kerst-muziek-moe bent”.

De radiozender is te beluisteren via Internet. Meer informatie via deze website.