Per vandaag is Sky Radio Xmas weer te horen in de digitale ether (DAB+). De zender neemt tijdelijk de plek in van Sky 00s&10s Hits (kanaal 7D).
Kerstmuziek
Met het speciale themastation ‘Sky Radio Xmas’ brengt de feel good zender de beste kersthits, speciaal voor kerstfans die alvast in de stemming willen komen. De radiozender is vanaf nu te beluisteren via DAB+ (kanaal 7D) en daarnaast via skyradio.nl.
Sky Radio The Christmas Station
De radiozender Sky Radio 101 FM wordt later dit jaar omgedoopt tot The Christmas Station. Liefhebbers die niet kunnen wachten tot dat moment kunnen vanaf vandaag terecht bij het speciale themastation; ‘Sky Christmas’.