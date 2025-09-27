Vanaf vandaag, zaterdag 27 september, is de Sky Radio Top 1000 weer te horen op Sky Radio. De lijst wordt tot en met 3 oktober dagelijks uitgezonden tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

Stemmen

De hitlijst is samengesteld aan de hand van stemmen van de luisteraars van Sky Radio en dit jaar voeren Lady Gaga en Bruno Mars de lijst aan met hun megahit Die With A Smile, waarmee ze Adele en Coldplay het nakijken geven. “Opvallend is dat Die With A Smile in korte tijd is uitgegroeid tot een moderne klassieker en daarmee gevestigde namen als Adele, Coldplay en Ed Sheeran voorbijstreeft. Coldplay weet met Viva La Vidavoor het eerst sinds jaren de top drie te halen en Adele zakt weliswaar van #1 naar #3, maar behoudt met Hello haar plekje op het erepodium“, aldus Sky Radio in een persbericht.

Non-stop feel good

De Sky Radio Top 1000 wordt jaarlijks uitgezonden rond het jubileum van het station dat op 30 september 1988 begon met uitzenden in Nederland. Net als voorgaande jaren konden luisteraars twee weken lang stemmen op hun favoriete Sky-nummers allertijden.

Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet. De hele lijst vind je hier. Er is ook een speciale themazender te vinden op Internet waar het gehele jaar muziek uit de lijst is te horen.