Sky Radio komt met een nieuw online radiostation: Sky Radio Top 1000. Dit station staat non-stop in het teken van de grootste hits uit meer dan 35 jaar Sky Radio.

Jaarlijkse lijst als themazender

De Sky Radio Top 1000 is een jaarlijkse lijst die wordt uitgezonden rond de verjaardag van het radiostation op 30 september. Deze hitlijst wordt samengesteld door de luisteraars en bevat een afwisselende selectie van tijdloze popklassiekers, iconische ballads en vrolijke hits. Deze hits zijn nu non-stop te horen op deze nieuwe online themazender.

Luisteren

Sky Radio Top 1000 vervangt het station Nice & Easy en is 24 uur per dag, zeven dagen per week te beluisteren via skyradio.nl, de Sky Radio-app en via deze link.