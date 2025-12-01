De Sky Radio Kersttram rijdt weer in drie steden. Zowel in Amsterdam, Den Haag als Rotterdam rijdt de tram met kerstsfeer van Sky Radio haar rondjes. Sky Radio is in de maand december The Christmas Station. Dat is niet alleen te horen op de radiozender maar kan ook worden ervaren in de speciale kersttram van de radiozender.

Al bijna dertig jaar

Al bijna dertig jaar is de iconische Sky Radio Kersttram een begrip in Nederland. Met de enorme rode kerstmuts op het dak, duizenden lichtjes en non-stop kersthits in de tram, tovert hij elke rit om tot een rijdend kerstfeest. In aanloop naar de feestdagen bezorgt de Sky tram zo iedere dag weer talloze reizigers een warm kerstgevoel.

Waar en wanneer rijdt de Sky Radio Kersttram?

Middels de website ovzoeker.nl kan je eenvoudig op welke lijndienst de kersttram van Sky Radio haar rondjes rijdt. In Den Haag is de kersttram te vinden op tramnummer 3109 (HTM), in Amsterdam op tramnummer 2058 (GVB) en in Rotterdam op tramnummer 2147 (RET).

Madurodam

De Sky Radio Kersttram is zelfs te vinden in het kleinste stadje van Nederland: Madurodam in Den Haag. Sinds november rijdt er in het beroemde attractiepark een unieke miniatuurversie van de Sky Radio Kersttram.